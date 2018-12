Estudiantes de Escuela Pedro J. Sosa comparten su amor a sus madres

“La voy a pasar muy bien con mi mamá. Me ha dado valores, me ha enseñado qué hacer y qué no hacer. Yo la amo”, compartió una joven estudiante.

“Es la que nos cuida, nos alimenta, nos enseña valores. Le gusta que yo estudie”, añadió otra joven.

Monseñor José Domingo Ulloa pide a la población no caer en el consumismo, y que lo más importante es regalarle a sus madres amor y agradecimiento.

“El mejor regalo para mamá es vivir nuestra vida en valores, ser buenos hijos y buenos ciudadanos”, destacó Ulloa.

“No importa tanto el presupuesto, sino el corazón que tengas para regalar”, apuntó Cindy Pereira, asesora de Imagen en TVN Media.

Lo más importante es compartir con ellas en su día y valorar el esfuerzo que hacen diariamente por el bien de sus hijos.