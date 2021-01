Evolución de la pandemia definirá cómo se dictarán las clases en los próximos trimestres

Tras el anuncio del Ministerio de Educación (Meduca) sobre la continuidad de las clases a distancia durante el primer trimestre de año escolar 2021, el viceministro José Pío Castillero asegura que la decisión corresponde a las peticiones que han realizado los propios docentes.

Resaltó que este no es un periodo al igual que los anteriores debido a que está marcado por la pandemia que está afectando el mundo, pero la educación es un problema de todos, por lo que todos debemos preocuparnos por la educación.

Vea también: Primer trimestre del año escolar 2021 iniciará en la modalidad a distancia

Castillero manifestó que este año se darán las capacitaciones a los docentes, las cuales estarán dirigidas a sobrellevar la situación excepcional que estamos viviendo, pero aseveró que las capacitaciones siempre son criticadas por los docentes.

“El propósito fundamental es llevar educación con los esfuerzos que eso significa, indudablemente que en este momento eso es muy difícil. Hay que llevarle la preparación al personal docente y a los que participan de la enseñanza”, indicó Castillero.

Vea también: Dirigente magisterial pide al Meduca mejorar 'errores' en la educación a distancia

El segundo al mando del Meduca destacó que se han adquirido " 25 mil computadoras adicionales" que se entregarán en forma de préstamo a los estudiantes para lograr que haya la cobertura que se espera.

“Los panameños no nos hemos preocupado por ese tipo de educación (virtual), ni por parte del sector público, ni siquiera del particular. Hubo una gran cantidad de estudiantes no conectados, pero hay deserción durante todos los periodos, pero sí hay que lograr que todos los estudiantes se inserten al sistema educativo, ese es el objetivo primario”, aseveró.

Castillero recalcó que el cambio del sistema híbrido que se aplicaría para este año por el sistema de educación a distancia es para " mantener la salud de los panameños y de los estudiantes".

“El sistema híbrido es una idea del Meduca que ahora mismo se dejó a un lado por las circunstancias y hay que esperar cuáles son las condiciones de la pandemia para el segundo trimestre, si se mantienen las condiciones seguiremos con la educación virtual”, concluyó Castillero.