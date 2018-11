Excanciller considera que hermanos Martinelli Linares no serían deportados a Italia

El excanciller Jorge Eduardo Ritter considera que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli no serían deportados hacia Italia, si Estados Unidos toma la decisión de expulsarlos del país, sino hacia Panamá.

Luis y Ricardo Martinelli Linares permanecen detenidos en el país norteamericano. De acuerdo a un comunicado emitido por autoridades migratorias, ambos han permanecido más de un año de forma ilegal ya que su visa fue revocada en 2017.

Los hijos del exmandatario cuentan con doble nacionalidad, por lo que algunos especulan que podrían solicitar ser deportados a Italia ya que en Panamá son requeridos por la justicia.

Sin embargo, Ritter señaló que en estos casos suele pesar más el país desde el que llegaron, que en este caso sería Panamá. Además, destacó que el gobierno panameño ya he hecho solicitudes a Estados Unidos para que los Martinelli Linares sean extraditados y entregados a Panamá.

Además, el analista comentó sobre el momento en que se realizan las detenciones.

"Me cuesta creer que a pesar de la evidencia periodística, las autoridades norteamericanas no los hayan podido capturar hasta ahora", comentó Ritter, poniendo bajo la lupa la "tolerancia" al estado de ilegalidad desde el 2017 hasta ahora. Enfatizó que no busca especular sobre las razones detrás de esta decisión.

También recordó que el informe publicado por Estados Unidos por el caso Odebrecht mencionaba a Luis y Ricardo Martinelli y que el delito de lavado de dinero es un crimen federal.

Los siguientes días son feriados en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, por lo que se espera que el proceso continué el próximo domingo.