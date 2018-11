Exdiputada considera que escándalos en la Asamblea son un ‘descaro’

“Hemos llegado a unos niveles que primero abochornaba y ahora indigna, porque piensan que todos somos tontos”, exclamó la exdiputada, luego que se introdujeran modificaciones que vulnerarían las facultades de control y fiscalización sobre los fondos públicos que ejerce actualmente la Contraloría General de la República.

De Arias explicó, que el presupuesto se hace en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que la Asamblea no tiene potestad para incluir ni retirar ningún centavo de las propuestas.

La exdiputada considera que la Comisión de Presupuesto se ha ido volviendo poco a poco en un instrumento de “chantaje, por eso es que todo el mundo quiere estar ahí".

"Los diputados han perdido toda la vergüenza al meter dos, tres, cuatro o más camarones y era responsabilidad de la Asamblea en segundo debate rechazar esos artículos, pero mucho más, responsabilidad del presidente vetar la ley".

Yániz de Arias considera que hay que ver si hay violación a la Constitución, porque hay personas que han querido pasar "agachadas en todo esto".

"Tengo que decir con mucha tristeza que el contralor se ha demorado cuatro años para saber lo que ha estado pasando en la Asamblea. Ha entrado un poco tarde a tratar de corregir lo que él mismo permitió".

La exdiputada siente que se ha "perdido el respeto por la impunidad, porque el sistema de justicia no funciona y porque se han negociado que no me tocas a mí y yo no te toco a ti".

"La gente no tiene idea del poder que tiene un contralor, porque te puede trancar una planilla. (...) Los diputados no tienen que tener oficinas circuitales, ni manejar fondos".

Finalmente, Yániz de Arias señaló que "hay que estar preparado para lo que va a venir con la escogencia en las elecciones de 2019".

El presidente de la República y el Consejo de Gabinete, han señalado que el proyecto de Presupuesto General del Estado 2019 será devuelto a la Asamblea Nacional para ser discutido en las sesiones extraordinarias que serán convocadas en las próximas semanas.