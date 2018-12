Exigen explicaciones por compra de cortinas y otros artículos en la Asamblea

El uso de miles de dólares por parte de la Asamblea Nacional (AN), para la compra de refrescos, cenefas, cortinas y la construcción de closet en los despachos de los diputados, empieza a generar reacciones.

De acuerdo con Olimpo Sáez, analista político, el uso de los recursos en la AN debe ser supervisado y autorizados por auditores de la Contraloría General de la República.

Agrega que los funcionarios de la Contraloría tienen la autoridad y facultad de determinar si los fondos que se emplean por ese órgano del Estado están bien usados o no y aclara que se pueden dar casos en los que se vean los polémicos gastos como regulares.

Sin embargo, resalta que la Contraloría, debe cumplir con sus responsabilidades de fiscalizar el uso que se le da al dinero.

Por otra parte, Sáez considera que la presidenta de la AN, Yanibel Ábrego, debe dar una explicación y justificar el dinero que se ha destinado para comprar las cortinas y demás.

Sesiones extraordinarias

Sobre la efectividad de las sesiones extraordinarias, afirmó que el Ejecutivo no logra ponerse de acuerdo con el legislativo, sobre los proyectos que se han enviado para la jornada porque no se ha avanzado en nada.

“Cuando se llama, por parte del presidente, se supone que se ha negociado, pero no se hace un llamado para no tener ningún resultado, ya que eso no es prudente ni lógico”, dijo el analista.

Además, el nivel de ausencia de los diputados para Sáez, es el reflejo de la falta de liderazgo tanto de las bancadas, como del presidente, lo que deja ver que no se resuelven los problemas por una disputa, en la que ambos organismos, tienen responsabilidad.

Olimpo Sáez estima que se tiene que hacer un trabajo de diálogo y buscar acuerdos, para que los temas importantes se puedan solucionar, y manifiesta que el Ejecutivo está atrapado porque no controlan la AN, sino que la lideran los adversarios de los otros partidos.