Existen pocas esperanzas de que en Panamá 'suceda algo' con el caso Odebrecht

Pese a los años, en Panamá se siguen esperando resultados concretos en el caso Odebrecht, mismo por el que en otros países ya hay personas condenadas y por el que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron solicitados por la justicia estadounidense por supuesta conspiración para lavar dinero.

Para el exdiputado y exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, no existe seguridad de que en Panamá suceda lo que ha sucedido en países donde reina la justicia.

Recordó que en Estados Unidos sentenciaron a empresarios por dar coimas en Panamá, pero aquí no ha pasado nada.

Domínguez señaló que el sistema judicial tiene una actitud de: no veo, no oigo y no hablo.

Resaltó que, pese a que Odebrecht aceptó haber dado coimas en el país y llegado a un acuerdo de delación, se desconocen cuántas personas presa hay, cuántas firmas de abogado están involucradas y cuántas están procesadas.

“Allá en EEUU pueden meter preso a los dos hermanos Martinelli, pero aquí en Panamá los culpables seguirán en los lugares para ricos y famosos, dándose la vida de ricos y famosos sin que nadie los toque”, manifestó Domínguez.

El exministro reiteró que no confía en la justicia panameña, porque no se hacen cumplir las leyes, además, no descartó que haya reacciones fuertes de afuera y personas señaladas en el extranjero podrían ser incluidas en algunas listas.

“Si yo soy una potencia y veo que me estás afectando yo te incluyo en la lista mía y en la que pueda presionar por fuera y vas a pagar como país”, aseveró Domínguez rememorando lo sucedido en el caso Waked.

Fue enfático en decir que el sistema judicial tiene que enderezar su rumbo y hacer el trabajo que debe hacer o se llegará a un sistema muy parecido o peor que Venezuela.

“Estamos llevando al país a un desastre y lo peor es que tenemos un pueblo en un letargo espantoso, el pueblo no está pensando. El pueblo piensa ahora permitir que una persona que ha sido denunciada, procesada, investigada en el extranjero pueda gobernar el país. Si tenemos la desdicha ser gobernados de esta manera, Venezuela será un detalle”, puntualizó.

Domínguez finalizó asegurando que Estados Unidos puede presionar a Panamá económicamente, políticamente y diplomáticamente para que reaccione por su inacción.