Expectativas por resultados de investigaciones de uso de fondos en juntas comunales

Ahora se le permite al MP investigar los hallazgos que se hicieron en las auditorías sobre el uso de los fondos de las juntas comunales en la pasada administración.

El caso tiene que ver con las partidas circuitales, donde en el pasado gobierno se dispusieron más de 403 millones de dólares, que avalaron los diputados en la Asamblea Nacional.

De ese dinero cada diputado manejaba un monto y pedían al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que les hiciera los traslados de partidas.

A partir de allí, según Cedeño, los diputados podían a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), designar dineros en juntas comunales a pesar de que estuviera en su jurisdicción y decirle al representante que le comprara bolsas, estufa, entre otras cosas.

Lo que el abogado considera que no es correcto, es que la investigación solo se circunscriba al representante del corregimiento, ya que en el caso de que se hagan hallazgos que involucren a diputados, entonces se deberá hacer una ruptura del expediente y enviar la parte que compete al diputado a la Corte Suprema de Justicia.

Cedeño también ha advertido al Tribunal Electoral que se puede regular el uso de las redes sociales y el internet, ya que está establecido en la Constitución de Panamá que todas las personas pueden emitir su opinión y que si los diputados temen no poder reelegirse por la campaña de “no a la reelección” es simplemente porque no han rendido cuentas y no han hecho nada en sus circuitos.

El juez quinto de lo Penal, Enrique Paniza, devolvió este jueves 23 de agosto al fiscal Anticorrupción de Descarga, Adecio Mojica, los 93 tomos del expediente del caso “Juntas Comunales”, luego de rechazar de plano una apelación anunciada por un defensor particular contra el auto que admitió la reapertura del sumario que encuentra dentro del Primer Circuito Judicial.