'El crimen de Aguadulce demuestra que Panamá es una sociedad violenta'

Asegura que en ese caso, se tienen que analizar todos los factores que pudieron llevar a la mujer a asesinar a su expareja, ya que se puede estar ante una personalidad de naturaleza psicópata o sociópata.

O también puede haber sido la reacción de una persona que era víctima de violencia acumulada por años y por eso llegó a esos extremos. “Los elementos pueden ser amplios”, asegura Echeverri.

El experto no comparte que la manera en la que se cometió el atroz crimen, sirve para justificar la versión de legítima defensa, ya que se ve que hubo saña.

“Cuando se hace algo bajo el principio de legítima defensa, no se tiene el tiempo de descuartizar y guardar en neveras a nadie, por lo que se podría estar ante un caso de una víctima de violencia desde la infancia”.

Estableció la diferencia entre el psicópata y el sociópata. Explicó que el psicópata es una persona con una alteración genética, como una enfermedad y el sociópata es construido por el entorno, que lleva a las personas a ser agresivas.

Echeverri dijo que un psicópata y un sociópata tienen características en común: ambos lucen como personas normales y parecen estar bien, tienen su trabajo, familia, son buena gente, pero también son personas manipuladoras que engañan mucho, que no tienen límites en hacer daño a los demás y que no respetan las normas.

Además que son personas muy inteligentes, pero que muchas circunstancias no comprenden el límite del daño que están haciendo y al no sentir algún tipo de remordimiento, no les afecta nada.

Dijo que las personas dentro de su hogar están cometiendo actos delictivos y eso tiene que ser un llamado de atención a las autoridades.

Asegura que el resultado de las familias violentas es que los niños lo ven y cuando crezcan serán violentos.