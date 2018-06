Defensa de querellantes explica lo que podría seguir en el proceso contra Martinelli

Explicó que en el código actual no existe o no se habla de audiencias de comunicación y que los pasos que omitió en su momento el magistrado fiscal [Harry Díaz] en el año 2015, cuando prefirió no hacer la imputación, tuvo un efecto sobre la totalidad del desarrollo procesal.

Lo que hizo el magistrado juez fue leer lo que establece el artículo 93 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la imputación.

El abogado explicó que en base a lo que se dio ayer, el magistrado juez puede decir que establece un plazo de seis meses para que se haga una investigación y luego llamar a una audiencia intermedia, para posteriormente llegar a un juicio.

Lo anterior puede ocurrir siempre y cuando el imputado no decida acogerse a un acuerdo de pena.

Por otra parte, sostuvo que el hecho de que el magistrado juez, Jerónimo Mejía, haya permitido que Martinelli fuera al hospital, eso no representa que se le ha cambiado la medida cautelar, sino que es una oportunidad para que reciba atención médica.

Es decir que una vez que se compruebe que el expresidente tiene un estado de salud estable, debería regresar a la cárcel El Renacer, ya que es el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien debe aprobar un cambio de medida cautelar.

Al abogado le parece contradictorio que se haya dicho desde el principio que Martinelli no había recibido atención médica en 18 meses, pero en la diligencia argumentó serios padecimientos, incluso posible cáncer de próstata.

También le extraña que en Estados Unidos, que se caracteriza por tener un sistema penitenciario más organizado, no se le haya prestado la atención médica que requería.

Destacó que el magistrado fiscal anuló su acción desde el momento en que se saltó la imputación y espera que ahora pueda redirigir la causa, ya que está a tiempo de hacerlo.