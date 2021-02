Expresidente Pérez Balladares califica de 'vergüenza' la auditoría de Contraloría a contrato con Panamá Ports

El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994 – 1999), en cuya administración se otorgó la concesión a Panamá Ports Company (PPC), reaccionó este viernes 5 de febrero tras conocer los resultados de la auditoría practicada por Contraloría General de la República que dirige Gerardo Solís.

Para el expresidente, Solís resultó ser un “justificador de las adendas que desfiguraron la relación del Estado con PPC”.

Vea también: Pedro Meilán sobre auditoría: 'Lo que hizo Contraloría es tirar un toallón a Panama Ports'

“ Pensé que había un Contralor que defendería los intereses nacionales. Resultó un justificador de adendas que desfiguraron la relación del Estado con PPC. Que vergüenza”, señaló Pérez Balladares.

Pensé que había un Contralor que defendería los intereses nacionales. Resultó un justificador de adendas que desfiguraron la relación del Estado con PPC. QUE VERGÜENZA — Ernesto Pérez Balladares 🇵🇦 (@PerezBalladares) February 5, 2021

La adenda a la que se refiere el expresidente que forma parte de las filas del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), al igual que el Contralor Solís, fue la aprobada por la administración del gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso.

“Las operaciones efectuadas por Panama Ports Company a la fecha de la auditoría se han efectuado en cumplimiento sustancial de las cláusulas y 11 obligaciones básicas del contrato de concesión y sus adendas, entre las cuales podemos destacar”, según los resultados dados a conocer por la Contraloría.

El contralor, Gerardo Solís, dijo que, " el contrato establece como Ley de la República que si la empresa está en cumplimiento de las obligaciones básicas del contrato se produce una prórroga automática, después se puede producir un debate entre qué es una prórroga automática y una simple, pero eso no es tema de la Contraloría”.

Vea también: Presentan auditoría de contrato con Panama Ports, Ejecutivo debe decidir su extensión

Solís explicó que el Estado tiene el 10 % de la participación accionaria en la empresa, no significa que se reciba el 10% de las ganancias o utilidades de la empresa que puede decidir retenerlas. "En este caso a la empresa se le obligó invertir mil millones de dólares, pero en la práctica teniendo retenido 909 millones de dólares, y se repartió 8 millones de dólares de dividendos, se podría decir que a Panamá le queda por recibir cerca de 82 millones de dólares de dividendos no repartidos, pero la empresa invirtió mil 695 millones de dólares".

Otras reacciones

El abogado Pedro Meilán, quien había presentado denuncias por supuestos bienes ocultos contra PPC, dijo que este contrato debe y puede ser revisado porque las tierras que utilizan son nuestras, la concesión fue dada por nosotros y se les entregó una infraestructura total.

“Cómo es posible que después de 25 años con ellos, independientemente de lo arrojado por la auditoría no podamos revisar, en beneficio de la nación, cuáles son las cosas en las que el Estado no se ha visto beneficiado, indicó Meilán, asegurando que existen cláusulas en el contrato que no benefician al Estado que debemos renegociar.