Extraña enfermedad ha desmejorado calidad de vida de niño de 8 años

David crecía como un niño sano, alegre, cariñoso y lleno de vida. Asistía puntualmente a su control de pediatría, todo iba bien hasta que llegaron las primeras convulsiones.

Le diagnosticaron Adrenoleucodistrofia, una enfermedad degenerativa que ha ido avanzando con los años al punto que perdió movilidad, no habla, no camina ni puede ver. Pero su familia no se rinde, luchan por darle una mejor calidad de vida.

A pesar de sus limitaciones cuando tenía cinco años antes de que la enfermedad tomara cuerpo, David le pidió un deseo a sus padres.

Ayoudas Panamá con el apoyo de muchos cumplieron este deseo. Elvia y David se casaron por la iglesia. Ellos no pierden la fe y quieren salir adelante. Ayoudas Panamá se ha dispuesto a realizar una gran colecta para ayudarlos con el objetivo de construirles un espacio donde ellos puedan tener su propio negocio de venta de comida y terminar de arreglarles la casa

Los Iturriaga quieren realizarle unos exámenes especiales a David para determinar en qué nivel se encuentra la enfermedad.

También hay que realizarle unos estudios al pequeño de dos años, por si hereda también la enfermedad, y a las dos niñas que podrían ser portadoras, pero con recursos limitados y sin poder cotizar en la Caja de Seguro Social, la espera parece eterna.

Si usted quiere aportar en este caso, puede seguir las redes sociales de Ayoudas Panamá. También está disponible para sus donaciones la siguiente cuenta corriente en el Banco General, número 0373011195198.