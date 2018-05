Extranjeros exigen publicar lista de abogados involucrados en desfalco a la CSS

Relacionados Venezolanos preparan defensa legal tras suspensión de permisos migratorios

Cuentan que asistieron voluntariamente, y que al llegar, les quitaron su carné migratorio. Migración ha procedido a retirar los carnés luego que se revelara un fraude millonario relacionado con las fichas de la Caja de Seguro Social (CSS) que se daban a extranjeros para su regularización.

Los extranjeros reclaman que ellos no fueron quienes hicieron los trámites, sino abogados y funcionarios que no han sido llamados a la justicia y cuyos nombres no se han hecho públicos. En algunos casos pagaron hasta mil dólares por los trámites.

Adelantaron que enviarán una nota a Migración explicando su posición y pidiendo que se les trate con justicia.

Con información de Luis Carlos Velarde