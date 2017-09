'Extranjeros compran apartamentos para ofrecer hospedajes clandestinos'

“Ha crecido muy fuerte, hay mucha inversión de extranjeros que han comprado apartamentos vacíos y se dedican a esto. Definitivamente afecta la ocupación hotelera, es una competencia desleal porque no están pagando impuestos”, señaló el ministro de Turismo, Gustavo Him.

La ley contempla que no se puede alquilar un espacio por menos de 45 días, en el distrito de Panamá.

“Son miles y miles de noches. Hay que recalcar que no pagan impuestos, no emplean personal y no ofrece ni los servicios, ni la seguridad que ofrecemos nosotros”, denunció Annette Cárdenas, presidenta de la Cámara de Turismo.

Una de las plataformas más conocidas es AirBnB que maneja miles de habitaciones, pero se alerta al turista que busque buenas referencias.

“Esto está funcionando en muchas partes del mundo, no solo en Panamá. Lo que debe tenerse cuidado es que se está prestando para cosas que violan la ley y las disposiciones de convivencia de propiedades horizontales de muchos edificios. En algún momento se debe tratar de regular para que no haya incertidumbre”, recomendó Alex Neuman, experto en tecnología.

En el año 2000 no existían suficientes habitaciones para cubrir la demanda, lo que incentivó la inversión hotelera. Ahora, la oferta se duplicó y lo que hacen falta son los turistas.

“La situación no es fácil. No he sabido de cierres, pero han habido restricciones y han tomado decisiones para bajar costos operativos”, advirtió Him.

“Mucha gente usa grupos de Facebook y de Whatsapp para compartir esta información. La ventaja de las plataformas es que se encargan del cobro, del pago y de mantener un nivel de reputación”, compartió Neuman.

De acuerdo a los expertos este tipo de plataformas, no demora en aplicarse en otras industrias, tal como se ha hecho en el transporte.