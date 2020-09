FCC no entregó la Ciudad de la Salud y ahora pide que se le pague, afirma subdirector de la CSS

"Hay 6 adendas, la última se hizo en abril del 2019 y ya estaban definidas las fechas de entrega de la fase 1 y la fase 2 para noviembre de 2019 y febrero de 2020, respectivamente", expresó el subdirector de la CSS.

El Subdirector de la CSS señaló que las seis adendas han sido de tiempo, no de dinero. Agregó que terminar la obra tomaría 3 años más y que se tiene en presupuesto $210 millones para culminarla.

Bustamante indicó que en las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud se debió entregar: el Instituto de Cardiología, salas de hospitalización, cuarto de urgencias, consultas externas y la administración, entre otras.

“Qué había en febrero de 2020… nada estaba entregado”, afirmó Bustamante.

Bustamante indicó se decidió aplicar tres cursos de acción: que FCC ceda el contrato a terceros, que terminen la obra o rescindir el contrato.

"No eran negociaciones, eran conversaciones en la que le decíamos que tenían que ceder la contratación o reactivar la obra. Ellos nos decían: me tienes que pagar tiempo de permanencia extendida, los planos y no me puedes cobrar la multa por no cumplir", expresó Bustamante.

En febrero pasado, explica Bustamante, que FCC indicó que iban a revisar, y luego señalaron que “no iban revisar y que su posición es que se les pague”.

Entre lo que FCC pide que se pague, informó el subdirector de la CSS está: el pago de $6.8 millones por el diseño y los planos del nuevo Instituto Oncológico, que no pidió la entidad, además del tiempo de permanencia extendida y no pagar la multa por incumplir con el tiempo de entrega.

“No podíamos pagarle 61 millones de dólares por hacer algo que debió hacer (FCC)", expresó Bustamante.

"Le solicitamos que se habilitaran las salas para atender a pacientes de COVID y hasta ahora no han contestado. Pero vinieron con otra pretensión de un nuevo contrato distinto al que tenemos y suspender los términos del contrato actual", indicó el funcionario.

Aspecto legal

En caso de salir FCC, explica Bustamante, primero se debe esperar la decisión de la compañía de seguro y si esta decide contratar otra empresa para que termine la obra o en caso tal que no decidan, la CSS entonces debe proceder.

Agregó Bustamante que, "sí queremos que una vez se generen los mecanismos que la ley y la justicia panameña nos pone, otra empresa termine la obra y preferimos que sea panameña, ese es nuestro propósito".

Sobre el arbitraje, señala Bustamante que "el propósito es que no podamos ejercer los recursos que nos permite el contrato. El valor total de la fianza es $138 millones, pero la parte susceptible de invocarla es cerca de $55 millones. El tiempo que tome el proceso dependerá de la justicia ordinaria".

En el caso de FCC en España, el Subdirector de la CSS explicó que "no hemos querido mezclar las aguas, somos respetuosos de la competencia de los Órganos, quien tiene que tomar acciones de lo que sucede en España es el Ministerio Público, pero sí estamos pendientes".