Fabiola Zavarce: "La esperanza llegó a Venezuela para no morir más"

La Embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce, aclaró este miércoles 1 de mayo en Noticias AM que la situación vivida en estos momentos no se trata de un golpe de Estado, sino de un proceso llamado “Operación Libertad”, liderado por la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó.

El levantamiento de grupos militares en Venezuela ha causado gran revuelo a nivel mundial durante estos últimos días. Respecto a este tema, Zavarce destacó que en repetidas ocasiones se ha solicitado a los militares que escojan el lado correcto de la lucha, pues la única salida que existe es acabar con el sufrimiento que viven todos los ciudadanos en estos momentos.

“Los militares no son ajenos a este dolor; no son ajenos a la falta de medicinas, no son ajenos a la falta de luz; agua. Por eso, es que cada vez se suman más y eso es lo que estamos viendo desde ayer.”

Comparó la crisis humanitaria del país con el muro de Berlín. La embajadora, comentó que esto se ha convertido en un problema internacional, y que al romper todo lo que esté relacionado con la dictadura, es como si se estuviera derribando este muro.

Nicolás Maduro

En medio de todos los eventos ocurridos ayer, la presencia de Nicolás Maduro fue nula. Zavarce considera que el mismo se encuentra “atrincherado” y es un títere de la invasión por parte de Cuba y Rusia en Venezuela.

“Lo que vemos a las últimas horas ya de Nicolás Maduro, son las últimas horas que le quedan a esta dictadura. Es, por eso, importante recordar que este es un movimiento para reestablecer el hilo constitucional.”

La transición democrática

Explicó que Venezuela tiene un presidente encargado desde el 23 de enero y una ruta de acción que se define en tres etapas: Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

En este caso, dijo que el país se encuentra en la fase final de la primera de estas tres etapas y extendió sus agradecimientos a Panamá y otros países que han brindado apoyo incondicional para acabar con la crisis y alcanzar la libertad.

La reaparición de Leopoldo López ha sido un símbolo de cambio y esperanza para el pueblo venezolano. La embajadora mencionó que esto, precisamente, representa el quiebre que hay en las fuerzas armadas, ya que fueron ellos mismos los que tomaron la decisión de liberarlo. La embajada de Chile ha acogido a López como su huésped.

“Tenemos un pueblo movilizado desde las bases populares. Estamos en esta recta final y por eso agradecemos todos los apoyos internacionales; son importantísimos en este momento.”

Por último, Zavarce agregó que, con un presidente legítimo, ayuda internacional y enfrentando la crisis, se logrará concretar todas las etapas del plan de acción y el cese del sufrimiento de todos los venezolanos.