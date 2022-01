El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, coincidió con otros colegas al decir que los gastos de movilidad no son un ingreso per se, sino una herramienta de trabajo que existe desde 1995, y en el Municipio de Panamá lo incorporó en el presupuesto del 2015, solo para representante.

Según Fábrega, el problema está en el punto de vista legal de cómo se quiere manejar, indicando que depende del uso que se le dé se puede clasificar si es un beneficio disfrazado o no.

“José Luis Fábrega como alcalde, viático de movilidad, usamos carro propio, gasolina propia, panapass propio, seguro propio. La Ley actual no lo prohíbe”, dijo.

Seguidamente se cuestionó, que siendo esto algo de que rige hace siete años, por qué antes nadie decía nada, asegurando que si le dicen que hay que quitarlo no tiene reparo en quitarlo, que, si hay que hacer un informe, no tiene problema en hacerlo.

Fábrega, indicó que si la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dice que es ilegal o inmoral no tiene reparo en eliminarlo, pero considera que es algo legal que se ha llevado al ámbito político.

Aseguró que este viático ayuda mucho a apoyar a personas que necesitaban exámenes, y aunque ahora él no tiene informe de esto, de ahora en adelante lo hará porque quizás el viático no le alcance, debido a que los corredores no son baratos.

Fábrega aseguró que el Contralor de la República, Gerardo Solís les informó que se suspendía el pago de estos viáticos para iniciar una investigación.

Destacó que esos dineros no solo los usa a nivel personal, sino a nivel comunitario, apuntando que él se mueve todos los días de la semana, excepto los martes que tiene Consejo Municipal, no obstante, hasta los fines de semana visita comunidades y los proyectos que se desarrolla.

Señaló que estos emolumentos son usados únicamente en temas de salud para apoyar a las personas a movilizarse, sin preguntar si pertenece a algún partido político o no.

“Debemos recordar que el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Panamá es público. Nadie me puede decir que no se sabía que había un viático, el Procurador de la Administración sabía de esto en el 2020 y muchos medios de comunicación también, entonces, la pregunta es por qué no lo denunciaron antes”, aseveró Fábrega.

El jefe de la comuna capitalina, también señaló que él no fue quien estableció los emolumentos, ya estaba así, afirmando que una vez culmine su gestión entonces se sabrá si fue buena o mala.

Continuó diciendo que las personas quieren ver al Alcalde, no al equipo del Alcalde, pero cuenta con un equipo gerencial en diferentes direcciones con el poder de tomar sus propias decisiones. Agregó que cuando entró procedió a pagar a los proveedores y en pandemia se exoneraron los impuestos para garantizar los trabajos.

Fábrega finalizó diciendo que entiende el matiz político porque ya viene el 2022 con el inicio del torneo electora.

Recomendó que también se revisen los ingresos de algunos Ministros que tienen varios viáticos por dieta.