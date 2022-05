Tras la última masacre ocurrida en una escuela de Texas en Estados Unidos (EEUU), se abre nuevamente el debate sobre qué tan peligroso es facilitar los permisos de tenencia de armas de fuego o poder acceder a ellas sin mayores requisitos en el mercado.

El excomisionado Carlos Icaza, manifiesta que Panamá no escaparía de escenarios catastróficos como el ocurrido en EEUU, ya que, a diario se ven reacciones violentas por accidentes vehiculares pequeños. Sin embargo, reconoce que el problema no es el arma, sino, quién la posee, debido a que el arma no se dispara sola.

Es consciente de que no todas las personas son aptas para portar un arma de fuego, por lo que los controles para otorgar un permiso de tenencia deben mantenerse, destacando que en Panamá también se han dado masacre como la de La Joya, que no debió suceder por ser un sitio donde no deben existir armas de fuego, pero están de forma ilegal.

Recordó la masacre de Coiba, donde un grupo de detenidos se enfrentó con otro, donde hubo hasta personas decapitadas.

“Dios nos guarde y cuide de que en nuestras escuelas ocurran cosas como la ocurrida en Estados Unidos”, indicó.

Icaza diferenció entre los términos de tenencia y posesión. Por una parte, la tenencia se refiere a que una persona que se siente insegura, puede tener un arma en casa o su negocio y solo es reportada, pero, en Panamá la tenencia requiere que se hagan todos los requisitos y se paguen todos los impuestos. Mientras que portar arma significa que la persona tiene permiso para llevarla en cualquier lugar.

Resaltó que la cantidad de armas de fuego que están en manos de pandilleros son ilegales y nadie le pone fin a esa situación, mientras que para tener un arma legal hay que cumplir con una serie de requisitos.

Manifestó que es importante que los padres desarrollen un rol poderoso sobre los hijos, que los conozcan y saber qué es lo que está haciendo, para evitar que sucedan hechos lamentables como los de EEUU.

Descontrol en el uso de armas

Por su parte, el sociólogo y criminólogo Fernando Murray, detalló que el tema no pasa por quién compra un arma o que el Estado tenga los detalles de la persona, sino, que el problema radica en el descontrol e idealización que existe frente al uso de la misma.

De acuerdo con Murray, las armas no son sinónimo de seguridad, pero existe un falso pensamiento de que tener un arma garantiza seguridad, esto porque la idea de seguridad no está clara, aclarando que garantiza protección y genera un sentimiento de poderío.

“Nadie compra un arma y la porta al cinto para guardarla, la va a usar cuando su idealización media la creencia que está en una situación de riesgo. Creo que hay factores psicosociales que van más allá del sujeto que la compra, que van más allá de la posibilidad del uso y que tienen que ver con los resultados que se construye dentro de una sociedad que también mantiene una violencia muy alta”, expresó.

Destacó que en EEUU existe una enmienda que plantea el derecho al porte de arma en un contexto histórico de hace 300 años, que es muy distinto al que se vive en la actualidad.

Indicó que, si en Panamá se pudiera portar armas con la misma facilidad que en EEUU, podríamos estar en la misma situación que el país del norte.

Destacó que la seguridad pasa por la acción de que el Estado y las instituciones de seguridad la garantice.