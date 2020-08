Fallece el cámarografo Armando Contreras, sus compañeros de noticias lo recuerdan con cariño

Trabajó en el entonces Instituto Nacional de Deportes (INDE) antes de llegar a TVN Media como refuerzo para la campaña electoral de 1989.

Luis Vásquez, su gran amigo y compañero periodista en aquellos tiempos, recuerda como se ganó el sobrenombre "Patán".

Cuenta que Armando siempre estaba serio. Pero cuando se reía, lo hacía como el personaje Patán Pulgoso, un perro de una caricatura de los años 80. Así que Luis le puso el sobrenombre. Y así se quedó.

"Señor Patán, no sea tan irrespestuoso, me decía", recuerda Vásquez. "Éramos como los Tres Mosqueteros, inseparables", añade. El trío lo completaba Jorge Bravo, con quienes compartieron cervezas, ceviches y una amistad de toda la vida. En el auto de Armando todavía está la placa con el dibujo del perro Patán Pulgoso que le hizo un amigo publicista.

En TVN, elaboró todo tipo de noticias y reportajes, llegando a ganar el Gran Premio Expocomer 2013 junto a la periodista María de Gracia.

"Armando fue mi camarógrafo por tres años. Me enseñó mucho y me ofreció su amistad", cuenta De Gracia. "Un caballero, un gran señor, que compartía su experiencia y conocimientos. Admiraba su sinceridad, expresaba lo que pensaba. Esta cholita, como siempre me decía de cariño, siempre le recordará con cariño y no olvidará los muchos consejos que me compartía".

@MLDeGraciaM y camarógrafo Armando Contreras preparando reportajes para @tvnnoticias, que inicia en minutos pic.twitter.com/LMUjIGBZ — TVN Noticias (@tvnnoticias) November 23, 2012

Sus compañeros recuerdan su profesionalismo, su temple y su amor al campo.

"Armando era especial, un hombre con carácter fuerte y muy noble a la vez con quienes entrabamos a su círculo. Siempre voy a recordar lo mucho que le gustaba ir a su finquita para sembrar y cosechar", relata la periodista Meredith Serracín.

Contreras fue miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de TVN Media, en el cual trabajó por los derechos laborales de sus colegas.

Alejandro "Papalindo" Sanjur, camarógrafo y leyenda de la televisión panameña, lo recuerda con afecto y estima.

"Fue una maravilla. Conversábamos sobre cualquier cosa. Me decía abuelo. Fue muy buena persona conmigo", manifestó Sanjur.

Carlos González, del equipo web de TVN Noticias, cuenta su lucha contra las avispas en su casa de Capira.

"Era un hombre que, además de su trabajo como camarógrafo, le gustaba la faena de campo, trabajar el monte", relata Carlos González, del equipo web de TVN Noticias. "Como no visitaba mucho la casa, lo picaban mucho las avispas. Me llamaba diciéndome: tú que eres amigo de los bomberos, ¡diles que me ayuden que me están picando las avispas!".

El periodista Emilio Batista, en su honor le deja unas palabras de despedida.

"El cielo amanece llorando la partida de un amigo. Llora nuestra alma y sangra nuestro espíritu con la partida de Armando. Consagrado y experimentado, más que un compañero de trabajo, fue un amigo y hermano. Le gustaba el sancocho de El Carbón Rojo, donde incontables ocasiones fuimos a almorzar. Nunca paraba de hablar de sus deseos de culminar la construcción de su casa en Capira para su retiro y descansar del corre corre por las noticias para guindar la hamaca y apreciar los colores, olores y sonidos de la naturaleza. Mi corazón está tan acongojado y mi mente revolucionada con tantos recuerdos. Hoy quisiera decirle cuanto se le aprecia, aunque se que él lo sabía, pero la oscuridad de la noche ha opacado hasta mi voz".

TVN Media despide a un compañero de lucha y amigo, enviando un difícil pésame a todos sus familiares, y recordándolo para siempre con cariño.