La tarde de este miércoles, la cuenta de Twitter del semanario Panorama Católico informó del fallecimiento de Monseñor Rómulo Aguilar, párroco de la iglesia San Francisco de la Caleta.

“Se fue en paz. Ya está en manos del Señor”, aseveró Monseñor José Domingo Ulloa en un tuit de Panorama Católico que lo cita.

Ha fallecido monseñor Mónseñor Rómulo Aguilar, párroco de San Francisco de La Caleta, según información proporcionada por el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta."Se fue en Paz. Ya está en los brazos del Señor", dijo #MonsUlloapic.twitter.com/ZQyXrGQ6vk — Panorama Católico (@pacatolico) October 13, 2021

Monseñor Aguilar durante su vida sacerdotal dio importantes aportes al Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá, fue parte importante del Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, además de servir en las parroquias de Santa Ana, Guadalupe de calle 50 y Santa Marta en Altos del Chase.

En el 2019, recibió el título honorífico de Capellán del papa Francisco de las manos del Nuncio Apostólico en Panamá, monseñor Mirozlaw Adamzyk.

En sus palabras de agradecimiento durante el solemne acto, Monseñor Aguilar: que “ doy gracias a Cristo Jesús Nuestro Señor, que me hizo capaz y se fió de mí al confiarme este ministerio, así reza mí lema de ordenación presbiteral hace 35 años, en el que he trabajado con aciertos y desaciertos porque nunca he pretendido grandezas, solamente me ha animado mi vocación y mi servicio a la Iglesia”.

Múltiples muestras de cariño se han dado a través de las redes sociales, luego de conocerse la noticia del fallecimiento del dedicado sacerdote.