Fallo de la CSJ genera 'balance' en la contienda política, según Ernesto Cedeño

Felicitó a la CSJ porque el fallo permite un panorama de igualdad donde algunos pensaban catapultarse utilizando sus actuales puestos.

Demanda por "camarón legislativo"

El abogado presentó una demanda en contra del “camarón legislativo” llevado a la Asamblea Nacional (AN), por el diputado Roberto Ayala y asegura que lo actuado por el parlamentario es inconstitucional porque no tiene que ver con lo que se discutía.

La demanda está en manos del magistrado Abel Samorano, quien debe analizar si se admite o no y será el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien se deberá pronunciar.

Asegura que lo que pasa en la AN es que hay una especie de blindaje entre los diputados, ya que en la copia del acta consta que el "camarón" no solo era la iniciativa de Ayala, sino que contó con el apoyo de otros diputados, que no quieren revelar los nombres.

En una investigación, la CSJ podría pedir el nombre de los otros diputados que apoyaron la iniciativa, siempre y cuando se admita la demanda.

Además, la demanda que se presentó contempla días de prisión, convertibles en días multas o la inhabilitación para participar de las futuras elecciones.

“ El diputado Ayala debe ser investigado”, recalca Cedeño.

Deja aspiraciones presidenciales

El abogado explicó que abandonó sus aspiraciones de ser candidato presidencial porque no logró solidificar el sustento económico que le permitiera ejecutar su propuesta, ya que se requiere contar con un insumo que le permita quedar entre los tres independientes.