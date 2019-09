Abogados cuestionan a autoridades por manejo de caso Pandeportes

Los informes de la Contraloría hablan de 13.2 millones de dólares que se utilizaron sin cumplir con los mecanismos legales establecidos. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción reitera que en estos informes no se confirma que hubo lesión patrimonial.

“Es lamentable. Una parte dice que no te di la información, pero te lo puse a disposición. El otro que no me la dio. Eso no está bien, debe haber reuniones de acercamiento como dice la ley”, manifestó el abogado, Ernesto Cedeño.

La Contraloría insiste en que los informes entregados al Ministerio Público tienen suficientes elementos probatorios para continuar los procesos e iniciar nuevas investigaciones. Los voceros del Ministerio Público reclaman que sus hallazgos no se han incorporado en los informes de la Contraloría.

“Ese es el problema, que hay impunidad no solo de funcionarios públicos, también de personas privadas que han sido involucradas en estos temas, las federaciones y diputados”, apuntó el abogado, Francisco Carreira.

No falta quienes se preguntan si es negligencia o hay una deliberada falta de coordinación.

“Es negligencia inexcusable por parte del Ministerio Público. Si recibió la información por parte de la Contraloría, de acuerdo al Código Penal tiene que iniciar una investigación”, señaló el abogado, Benito Mojica.

Hay preocupación en la ciudadanía de que el caso de Pandeportes también se caiga como ha ocurrido con otros tantos de alto perfil.