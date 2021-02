Falta de justicia en casos de corrupción influye en la inclusión de Panamá en listas negras

Recientemente Panamá fue incluida en la lista negra de la Unión Europea de Paraísos Fiscales por ser supuestamente un territorio no cooperador a efectos fiscales. Las diferentes legislaciones y los esfuerzos del país para salir de estas listas, parecen no ser suficientes para que estas situaciones queden en el pasado, tal y como lo han prometido los últimos gobernantes.

El economista Felipe Argote explicó que el problema es que Panamá tiene un sistema inquisitivo en el que si una persona va a jugar béisbol en Estados Unidos y se gana 1 millón de dólares no tiene que pagar ni un real de impuestos en Panamá, sin embargo, si un francés viene a jugar a Panamá Oeste debe pagar la mitad de lo ganado al fisco en Francia.

Vea también: Cortizo: Hace falta efectividad del sistema para sacar a Panamá de las listas negras

Entonces, países como Estados Unidos y Francia ya no recaudan la cantidad de impuestos que antes, porque cuando China ingresó al mercado internacional, ellos no pudieron competir con los precios de China, entonces los impuestos que reciben no son buenos, por lo que empiezan a perseguir a sus ciudadanos en otros países para que paguen impuestos, pero las personas se inventan una empresa donde no aparecen ellos.

“Lo que quieren estos países es que nosotros establezcamos mecanismos para que atrapemos a esas personas y se las entreguemos. Ellos piensan siempre que no hacemos lo suficiente y por eso nos meten en lista y no se van a cansar de hacerlo hasta que no crean que estamos persiguiendo a todos sus ciudadanos para que les paguen sus impuestos”, manifestó.

Vea también: Quince países de la OEA piden que la Unión Europea revise lista negra donde está Panamá

Resaltó que Panamá ha hecho una serie de legislaciones para poder cumplir con lo que ellos establecen de forma unilateral, y no podemos simplemente decir que no vamos a hacer nada, porque perdemos a los corresponsales que son los bancos que por ejemplo en Nueva York hacen los trámites para pagar a proveedores en Italia, entonces tenemos que tratar de negociar con ellos para que no nos castiguen porque los castigos son severos.

Argote explicó que “cuando se dice que no se hace lo suficiente, significa que los bancos tienen que contratar más gente, invertir en más software y hacer más gastos que son trasladados a nuestras tarjetas de créditos e hipotecas”.

Continuó reseñando que Francia nos dice, si atrapas a un francés lo tienes que enviar, pero en Panamá no existía cárcel por deuda, por eso se tuvo que cambiar la ley y todo aquel que evade impuesto por 250 mil dólares o más se puede atrapar. “Se ha hecho mucho, pero a su juicio todo lo que se ha hecho no es suficiente porque no se han atrapado a suficientes evasores ”, apuntó.

El especialista indicó que la falta de justicia como en el caso Odebrecht, donde hubo pago de coimas, también influye porque evidencia que efectivamente no se persigue a la gente que comete imprudencias como esas, y si no se hace en cosas tan evidentes se llega a la conclusión que tampoco se debe hacer si un ciudadano de esos países hace lo mismo en nuestro país.

Argote señaló que una de las razones por las que estamos en estas listas es porque no perseguimos la corrupción, pero otra razón es que los países desarrollados están en crisis económica y empiezan a buscar la plata en los otros países donde saben que hay ciudadanos suyos multimillonarios. “Seguramente habrá mucha más presión porque somos un centro bancario”, sostuvo.

Destacó que el problema es que hemos errado en la estrategia, ya que históricamente hemos sido un país de negociación y presión, pero en este caso simplemente firmamos donde nos ponen las X y tratamos de cumplir, pero no hemos mostrado personalidad de negociación.