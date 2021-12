El exfiscal de drogas Rosendo Miranda calificó la operación "Fisher" como un éxito rotundo y de muy alto nivel, debido a que para realizarla se requirió de un manejo de seguridad de información extremado, requieren tiempo para identificar, ubicar, vigilar y dar seguimiento a todas las personas involucradas que entraña de una capacidad técnica y profesional extrema.

“Durante el tiempo que se dio la investigación de inteligencia, que no hubo fuga de información, es un éxito extremo que hay que resaltar, porque eso revela que en efecto nuestros estamentos de seguridad vinculados al tema del narcotráfico son estructuras sólidas con personal humano íntegro, si no fuese así el resultado obtenido en este operativo no se hubiese logrado”, aseguró.

Para el exfiscal, la manera en que se dio el operativo fue de alta sofisticación, que permitió blindar toda la información. Aprovechó para felicitar al director de la Policía Nacional y al procurador de la Nación por devolver al país seguridad en los estamentos. Resaltó que este es un operativo internacional contra uno de los clanes del narcotráfico más poderoso.

Miranda reconoce que la captura de alias ‘Otoniel’ fue un gran golpe para la organización, pero eso no significa que el Clan del Golfo fue destruido, recordando los tiempos de Pablo Escobar y otros grandes narcotraficantes que eran públicos, que se presentaban como líderes de organizaciones criminales, sin embargo, tras su caída, el narcotráfico cambió, convirtiéndose en personas incógnitas, ya no siendo grandes carteles, sino organizaciones más pequeñas pero especializadas.

Esa estructura que es la que funciona hoy día dentro de los carteles hace más difícil el trabajo de las autoridades, y Panamá siempre ha sido y seguirá siendo un punto estratégico por la posición geográfica que lo conecta con el mundo. No obstante, este tipo de operaciones revela el nivel de las autoridades que ha ido creciendo.

Resaltó que el Ministerio Público está representado por un funcionario "integro, honesto, que conoce y sabe investigar", aduciendo que el lavado de dinero nunca ha sido sencillo y lo que no ha sido eficiente son las investigaciones, que por la falta de experiencias en el Ministerio Público las investigaciones de lavado dinero son débiles y cuando llegan al Tribunal no llegan con material probatorio suficiente para garantizar la condena de alguien.

Miranda fue enfático en decir que este tipo de resultados se seguirán viendo porque el Ministerio Público fue debilitado en la parte investigativa, reseñando que solo José Antonio Sosa fue el único procurador que duró 10 años, pero de allí en adelante los periodos han sido fraccionados, además, después de Sosa más de 20 fiscales salieron destituidos para meter fiscales nuevos sin experiencia para investigar el delito de blanqueo de capitales.

“Aquí el trabajo técnico que se tiene que realizar de recabar evidencia toma muchos años en tema de lavado de activos, pero para garantizar éxito, porque no se trata de cantidad, sino de calidad, usted no tiene que llevar 100 casos ante los tribunales, usted puede llevar dos, pero garantice condena y ese es el problema que tenemos”, manifestó Miranda.

Destacó que la capacitación en el Ministerio Público debe ser permanente, ya que el sistema de investigación lamentablemente es débil, son investigaciones frágiles y eso denota que hay un problema de fondo, y es algo que se debe señalar con tristeza y preocupación, porque el interés de todos es tener autoridades que investiguen objetivamente, técnicamente, profesionalmente, para garantizar que lleguen ante las autoridades quienes tienen que llegar.

Sobre la participación de miembros de la Policía Nacional en estos hechos, Miranda dijo que le da tranquilidad que sean unidades regulares y no especializadas, porque eso es algo que va a seguir pasado, porque el narcotráfico busca vulnerabilidad dentro de la sociedad.