'Falta de voluntad política' pone en riesgo trabajos de exhumación

Juan Planells, presidente de esta comisión, señaló en Noticias AM que la situación es grave porque de no recibir estos recursos no se podrá continuar con las investigaciones, especialmente con la identificación de restos, en la que ya se había descubierto nuevos nombres.

“En el Jardín de Paz ya terminamos, estos trabajos nos permitieron descubrir 10 nombres adicionales que no estaban registrados. Estos restos ya están en la Morgue Judicial de Ancón y están listos para el análisis, pero se requieren técnicos especializados que vendrán de Argentina”, explicó Planells, y agregó que pronto se iniciarán los trabajos en el cementerio de Monte Esperanza en Colón.

A pesar de que la invasión es una de las heridas más profundas en la memoria de los panameños, sobre todo en la de quienes perdieron un familiar y no tienen donde llorarlo, parece que se le está poniendo precio a nuestra historia.

Planells indicó que, de acuerdo a su estructura, la Comisión 20 de Diciembre está bajo las indicaciones de la Cancillería, donde ya se les dijo que para este año no tienen fondos y supuestamente para el próximo año no están dentro del presupuesto.

“180 mil dólares es una cifra ridícula comparado con lo que significa para las personas que están esperando saber dónde están los restos de sus familiares. Es una injusticia con estas familias que llevan más de 30 años sin poder tener una tumba para llorar a sus familiares”, lamentó Planells.

Para Planells existe una falta voluntad política para descubrir cuál es el número real de los caídos en aquel fatídico episodio de nuestra historia y dar una respuesta a las familias.

Mencionó que anteriormente se habían reunido con el presidente Laurentino Cortizo, quien ofreció toda la colaboración que se requiriera, y fue muy receptivo en el apoyo a la comisión, pero ahora están a la espera de que conteste una carta que le fue enviada.

“Pido a través de este medio al Presidente y al Canciller que nos respondan si nos van a apoyar o tendremos que decir que no podemos seguir trabajando porque nos falta 180 mil dólares”, indicó.

Agregó que hay muchos indicios de que existen fosas clandestinas, pero eso requiere mucha investigación y apoyo. “Estamos recuperando nuestra historia, estamos ampliando el número de los caídos del 20 de diciembre y esta es una deuda histórica que Panamá tiene”.