Familiares de siete jóvenes asesinados en Colón protestan para exigir justicia

Familiares de los siete jóvenes que fueron asesinados y posteriormente encontrados dentro de un búnker en un sitio boscoso del área de Espinar, provincia de Colón protestaron para exigir justicia este jueves 11 de marzo.

La manifestación por el crimen ocurrido en el mes de julio del año 2020 se dio en frente a la sede del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón.

Vea también: Detención provisional para segundo implicado en masacre dentro de búnker en Colón

De acuerdo con las familias, aún no tienen respuestas de parte del Ministerio Público y lo que quieren es que se aplique la pena máxima de cárcel para quienes resulten responsables.

“Han pasado seis meses y las autoridades no nos dan ningún detalle y estamos esperando llamadas, información y no hay, no queremos que se haga ningún tipo de acuerdo de pena, sino la pena máxima”, dijo una de las madres de jóvenes asesinados, Betzaida Taylor.

Según se ha informado, el Ministerio Público está en la etapa final de la investigación del caso.