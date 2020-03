El hombre responsable del atropello recibió una condena de 4 años, la cual consideran no es suficiente.

Los familiares señalan que no ha pasado un solo día preso, que no ha pedido disculpa, ni indemnizado a la familia por perjuicios. Destacan que no hay medidas para evitar que salga del país.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ratificó la sentencia. Los familiares esperan agotar todos los recursos legales posibles y apelan a las autoridades para que hagan justicia.

Con información de Demetrio Ábrego