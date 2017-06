Familias en Brisas del Golf Arraiján requieren solución definitiva ante inundaciones

Relacionados Las impactantes imágenes de inundaciones que grabaron residentes de una barriada en Arraiján

Esta es la realidad que vive Yenny Ríos y José Olivares, una pareja de esposos que decidió confiar en la promotora encarga de las residencias ubicadas en Brisas del Golf Arraiján, sin imaginar lo que les sucedería.

Yenny explicó a TVN Noticias que antes de casarse había vivido una terrible experiencia con las inundaciones del año 2003 en una de las barriadas en el distrito de Arraiján, por lo que cuando se casó y su esposo le dijo que debían buscar una promotora responsable sintió temor de hacer una mala inversión.

Es así como confían en la compra que estaban realizando en la barrida Brisas del Golf Arraiján, a pesar de que la vivienda que les dieron no fue la que en principio se les había ofrecido. Aun así, deciden recibirla.

Para su sorpresa, el día en el que se mudan a su nuevo hogar ubicada en la calle 17, se inunda toda la calle.

Lo más sorprendente, es que la familia Olivares junto a 7 familias más han tenido que afrontar dos inundaciones más, poniendo en riesgo la vida de sus hijos y la posibilidad que el agua y la corriente tan fuerte entre hasta sus casas.

Esta situación los ha llevado a exigir respuesta a las autoridades y a la promotora; sin embargo la respuesta recibida no es alentadora, ya que les indican que mientras el agua no ingrese hasta sus casas no pueden intervenir.

Por su parte, la promotora les da la opción de reubicarlos de manera temporal, pero la familia Olivares desea una solución definitiva que incluye la construcción de una nueva vivienda en un lugar seguro bajo las mismas especificaciones que la que adquirieron y cuyo costo fue de $115,000.00.