Fepafut revela lo que debes saber antes de ir al partido Panamá-Costa Rica

Los estacionamientos se abrirán a las 2 pm y las puertas del estadio a las 3 pm. No se aceptarán boletos online que no hayan sido debidamente redimidos. Es decir, no se puede llegar con el boleto impreso, sino que se debe obtener el tiquete original en Ticket Plus, enfatizó Mateo Fábrega, tesorero de Fepafut. Advierte que no se deben comprar boletos revendidos, especialmente si intentan vender la hoja impresa solamente.

Se vendieron 3 mil boletos a los costarricenses para el partido. Pero Fábrega estima que vendrán unos 5 mil, luego de observar el masivo movimiento en la frontera con el vecino país. Los fanáticos ticos que hayan comprado uno de los 3 mil boletos entregados a su federación se ubicarán en un área designada para visitantes. El resto tendrá un puesto en las gradas junto a los panameños.

El comportamiento de los fanáticos es una de las preocupaciones para la Fepafut. Durante los últimos 3 meses han recibido multas por 60 mil dólares debido a cantos homofóbicos e insultos durante los encuentros deportivos. “Cada dólar de multa es un dólar menos para nuestro fútbol”, lamentó Fábrega.

Unas 1,700 unidades de la Policía Nacional velarán por la seguridad de los fanáticos. Trabajarán en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos, activando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que mantendrá un puesto de control en el estadio.

Desde las 2 de la tarde se realizará un operativo de tránsito, desactivando semáforos en la Vía Agustín Arango, desde Plaza Conquistador a La Birra, para que oficiales agilicen el tráfico. De ser necesario, se realizará una inversión de carriles para facilitar la salida después del partido.

El futuro del ‘Bolillo’

El futuro del temperamental seleccionador nacional, el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, depende de la clasificación al Mundial Rusia 2018, declaró el tesorero de la Fepafut. “Él está clarito de eso”, resaltó Fábrega, quien se reservó los comentarios sobre la decisión del entrenador de negar el acceso de la prensa a los jugadores o cuerpo técnico. “Después de mañana nos preocupamos de las críticas. Lo importante es que el grupo esté unido, lo importante es clasificar”, concluyó.