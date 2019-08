Apede otorga medalla 'Fernando Eleta Almarán' a Nicolás Ardito Barletta

“Estoy muy agradecido a Apede, que me da la medalla Fernando Eleta Almarán, una persona que fue un gran amigo, un gran panameño y empresario fundador de esta organización. Me siento muy honrado que me estén distinguiendo con esta medalla”, manifestó Ardito Barletta.

Se trata de una distinción altamente merecida, según la presidenta de Apede, Mercedes Eleta De Brenes. La medalla Fernando Eleta Almarán se entrega a individuos destacados.

“Lo destacamos por sus aportes al país en toda la parte económica. Él tuvo mucho que ver con la creación del Centro Bancario, del Centro Nacional de Competitividad, sigue siendo una persona activa en la Superintendencia de Bancos, Bladex, tantas cosas que el doctor Barletta por su trayectoria de vida ha incidido en el desarrollo de Panamá”, afirmó Eleta De Brenes.

Guillermo Chapman, también economista, destacó las virtudes de Barletta, a quien califica como su amigo.

“Él ha tenido una vida pública y privada ejemplar. Ha servido con absoluta honestidad, ha servido al país, en vez de servirse del país. Eso se ve en su estilo de vida”, destacó Chapman.

La medalla se entregó justo un día antes de la fecha de cumpleaños de Ardito Barletta, quien es reconocido principalmente por su desempeño como economista y planificador.