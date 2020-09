Fuerza Pública lista para etapa de desconfinamiento y hacer cumplir las normas de bioseguridad

"Ha sido una época muy difícil, no solo para la Fuerza de Tarea Conjunta, sino para todos los panameños. Ha sido una labor titánica, no desfallecemos ante esta misión que nos ha dado el país. Esto no ha terminado, no bajemos la guardia", Gabriel Arroyave, coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta durante la pandemia.

El comisionado Raymundo Barroso, director nacional de Seguridad Ciudadana, explicó que en esta etapa ya existe más libertad de tránsito, tanto por los nuevos horarios del toque de queda y el levantamiento de las salidas por sexo.

Barroso indicó que las personas confunden libertad con libertinaje, y son estas las situaciones a las que la Policía Nacional ha tenido intervenir para hacer cumplir los decretos.

"A veces teníamos que proceder con represión en algunos sectores donde se encontraban bebiendo licor de 20, 30 y hasta 100 personas poniendo en riesgo a toda la sociedad", afirmó el comisionado Barroso.

Barroso explicó que todavía se mantienen los puntos de control sanitario de La Pesa y Capira para mantener la vigilancia. “Las personas podrán viajar, pero se mantiene el punto para evitar cualquier eventualidad".

"Desde que inició la pandemia hemos tenido (en la Fuerza de Tarea Conjunta) 4 mil 169 casos positivos, de esos 3 mil 983 se han recuperado, actualmente hay 163 casos positivos", informó Arroyave.

El Coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta aseguró que las unidades, “en un acto de solidaridad, están donando su plasma y exhortamos a quienes han padecido la enfermedad que también donen su plasma para salvar vidas".

"Las normas de bioseguridad continúan, uso de mascarilla, distanciamiento físico... esos temas ya son normales porque hay que continuar con el tema de salud", finalizó Arroyave.