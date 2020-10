Fuerza de Tarea Conjunta monitoreará el ingreso a las playas y ríos

Este fin de semana se pone fin a la cuarentena de domingos y a la prohibición de ingreso a las playas, pero la población no debe bajar la guardia porque el virus sigue entre nosotros y existe un alto riesgo de contagio.

La viceministra de Salud, Ivette Berrio, reiteró en Noticias AM que la apertura de las playas se dará a partir de este sábado en horario de 6:00 am a 4:00 pm, y solicitó a las personas acudir dentro de su burbuja familiar o en grupos que no excedan las 7 personas, además de seguir con las medidas de bioseguridad.

“Es necesario usar la mascarilla si está fuera del agua, mantener la higiene de las manos y evitar el contacto con otras personas. Estamos convencidos de que si las personas siguen las recomendaciones vamos a poder seguir adelante”, dijo Berrio, recordando que se está dando un voto de confianza y apelando a la responsabilidad de la población.

La segunda en mando de la cartera de Salud, aclaró que en todas las regiones habrá equipos de salud evaluando que se cumplan las recomendaciones y orientando a las personas, además tendrán el poder de imponer las sanciones a los que no cumplan con las medidas de bioseguridad.

Manifestó que en las playas y ríos habrá personal de Salud, Sinaproc y de la Fuerza de Tarea Conjunta vigilando que no se sature el lugar, estos equipos tendrán la autoridad de poner orden y velar por la seguridad de las personas. La evacuación de las playas también se hará con tiempo para no poner en riesgo a las familias.

Berrio aprovechó para hacer un llamado a la población, no solo donde los casos son altos, sino a todos a no bajar la guardia porque solo basta con una persona contagiada para cambiar la situación y recordó el caso de un brote en Chitré, donde se tuvieron que tomar medidas para frenar la propagación.

“No hay que bajar la guardia, el virus está entre nosotros, los niveles de contagio son altos, y dependerá de mi compromiso conmigo y mi país mantener las recomendaciones para lograr contener el virus”.

Finalmente, reiteró que, aunque la curva epidemiológica tiene una tendencia a disminuir o mantenerse, no podemos relajarnos, hay que seguir con el uso adecuado de las mascarillas, el lavado de mano y el distanciamiento físico.