Fuerzas especiales de América competirán por nueve días en Panamá

Se trata de la decimocuarta edición de Fuerzas Comando que convocará a unidades élites de asalto para poner a prueba las capacidades físicas y tácticas, así como habilidades y destrezas en el ámbito de la seguridad y defensa. La competencia durará nueve días.

“Es una fuerza conjunta que estamos apoyando para que Panamá tenga una buena representación. Nuestro personal se viene preparando con un año de anticipación”, manifestó Gilberto Méndez, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las fuerzas especiales son unidades militares ágiles y versátiles cuya preparación no es la de un policía regular. Aunque Panamá no cuenta con ejército, tiene unidades de diversos estamentos de seguridad capacitados para guerra no convencional.

“Este año tenemos bien preparadas a las fuerzas de Panamá. Somos uno de los pocos países en los que compite una fuerza pública no militar”, señaló el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

Panamá obtuvo el cuarto lugar el año pasado en las actividades de Fuerza Comando 2017, que se realizó en Paraguay, donde el primer lugar fue para Honduras.

“Es un trabajo articulado entre Policía Nacional, Senan, Senafront y el Ministerio de Seguridad”, detalló Eric Estrada, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Simultáneamente, se desarrollará una conferencia de alto nivel sobre seguridad y amenazas comunes entre países de América, a la cual asistirán ministros, viceministros de Seguridad y Defensa.