Fuga de Ventura Ceballos 'no sorprende' a los abogados de familiares de las víctimas

Samuel Quintero, representante legal de los familiares de Sammy Zenq Chen, una de las cinco víctimas por asesinato a manos de Gilberto Ventura Ceballos, no se mostró sorprendido ante la fuga de este peligroso homicida, ocurrida la noche del pasado lunes.

Muy por el contario, señaló que dentro de su argumentación en la audiencia oral por el secuestro y homicidio de estos jóvenes advirtió a los magistrados del Tribunal Superior que él se evadiría.

Y es que según el jurista, existían suficientes antecedentes, que daban a conocer las características de su personalidad.

Recordó que este criminal ingresó a Panamá con otra identidad, luego de haberse fugado en 2004 del centro penal público de República Dominicana, donde estaba privado de libertad por delito de secuestro.

Ingresó a Panamá con otra identidad, se hizo llamar Ángel Betancourth, posteriormente cambió a Fermín Antonio Tavera y cuando sintió la persecución policial por el secuestro y homicidio de los jóvenes en La Chorrera; aprovechando la lentitud del sistema volvió a salir del país y se fue a República Dominicana.

“Nos hicieron el favor allá de capturarlo y extraditarlo, en menos de diez días y allí volvimos a insistir en la fuga, en la posibilidad de evasión y adicional denunciamos dentro de la evasión, que tenía a medios tecnológicos dentro de la cárcel” dijo.

TVN Investiga: Clamor de Justicia (1) TVN Investiga: Clamor de Justicia (1)

Durante ese tiempo, valiéndose de las facilidades y el apoyo con que contaba, hizo llegar a los familiares de las víctimas soportes en CD con sus audios, escritos impresos y hechos a computadora, lo que los alarmó e hicieron de conocimiento al Ministerio Público.

“Él se contactaba con los familiares de las víctimas, le mandaba audios y escritos, que hacía desde el centro penal y recordarán que en estas mismas cámaras salió un video que él mismo grabó de una conversación que sostuvo con Alcibíades Méndez” añadió.

En su momento, también dudaron de la verdadera identidad de esta persona al indicar que mantenía cinco diferentes identidades y debidamente documentados tanto por documentos públicos como privados, por lo que nadie les garantizaba que en realidad fuera Gilberto Ventura Ceballos.

Destacó que estando en juicio nadie reparó las señales que esbozaba Ceballos, cosas que evidenciaban se iba a evadir nuevamente; por eso los familiares de las víctimas pedían cárceles de máxima seguridad.

Complicidad de unidades policiales

El abogado dijo no entender por qué se dio la relajación y la falta de atención de este homicida; recordó que hubo hasta un director de la Policía, que aseguró que el mismo se encargaría de custodiarlo.

Posterior a esto, fue trasladado al centro común de La Joya, donde se le veía tranquilamente sin ningún tipo de seguridad en el patio del penal. Esto lo pudo corroborar al realizar visitas a otros reclusos, aseguró Quintero.

Destacó que nunca se pudo corroborar si hubo o no complicidad de unidades policiales, puesto que el Ministerio Público sacó el expediente.

“Nosotros tratamos de practicar pruebas para verificar si habían o no unidades de la Policía Nacional involucrados en los secuestro y homicidios, y recordarás que el Ministerio Público lo negó, tuvimos que ir al Tribunal Superior; que dio la orden de que se hicieran, luego que el MP, se percató de esa decisión sacó el expediente, por lo que no pudimos corroborar si hubo o no complicidad de uniformados en este asunto”.

Insistió en que, luego se da la evasión, donde se detuvieron a varias unidades policiales por su supuesta vinculación, ninguno fue sancionado penalmente, al contrario fueron absueltos por un tribunal de juicio advirtió.

Destacó que Ventura Ceballos, siempre amenazó con dar las identidades, roles y grado de participación de aquellas unidades, pero no se logró nada.

Por su parte, Balbino Rivas, también abogado de los familiares de las víctimas, demanda una investigación prolija, ya que esta situación revictimiza a los familiares.

Además, describió a Ventura Ceballos como un delincuente frío y sereno.

"¿Qué hace, cómo lo logra, quiénes lo apoyan en su proceder?". Es algo que en su momento nunca se investigó y ahora es objeto de dudas por parte de los abogados.