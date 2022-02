La Fundación Panamá Saludable emitió un comunicado en apoyo al anteproyecto de Ley No. 265 de 22 de enero de 2020, y que se constituye en una iniciativa legislativa que busca establecer un punto de partida en la reglamentación del etiquetado en Panamá. Esto, a través de la estrategia de “Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN)”.

La reacción se da luego de que dirigentes de la industria alimentaria solicitaran detener la discusión del proyecto.

Según la organización, Panamá tiene 36 años de retraso en las políticas y acciones que promuevan la salud y prevengan las enfermedades.

“De las 10 primeras causas de muerte, 8 están relacionas a factores de riesgo conductuales como dieta no saludable, sedentarismo y tabaquismo. Casi que el 40% de nuestros niños menores de 9 años y más del 70% de los adultos padece sobrepeso u obesidad”, destaca el comunicado asegurando que más del 49% de las muertes anuales se deban a enfermedades prevenibles como las crónicas no transmisibles (ECNT).

El Proyecto 265 de 2020, tiene como objetivo impactar en una realidad mundial de la que Panamá no escapa, altos indicadores de exceso de peso y enfermedades crónicas no transmisibles.

Aseguran que estos hábitos alimenticios han estado reforzados por una transición alimentaria acelerada durante las últimas décadas, marcada por una industria alimentaria enfocada en brindar productos ultraprocesados, con poca calidad nutricional y valores elevados de nutrientes críticos (sodio, grasas saturadas y azucares simples).

Estos nutrientes críticos están relacionados con 6 de las 10 primeras causas de muerte en el país, reportarlos en cada producto ya es una herramienta de educación para la salud que permitirá al consumidor elegir mejor lo que lleva a su boca.

“Ayer más niños se sumaron a nuestras estadísticas de sobrepeso y obesidad, hoy esos niños que ahora son adolescentes o adultos jóvenes empezaron a presentar perfiles sanguíneos alterados o insuficiencias orgánicas y mañana a sus 40 años serán los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles para los que no alcanzan los medicamentos, los que presentan complicaciones a sus enfermedades mal tratadas, a los que se debe pensionar y retirar de la población productiva, los que padecen de aislamiento social por sus afecciones, los que no tienen calidad de vida, los que sufren, los que mueren antes del promedio de vida”, manifiestan.

Muchos países de la región ya han iniciado la implementación de la ley del EFAN o bien están en el proceso de llegar a implementarla como Chile, México, Perú, Uruguay, Brasil y Argentina.

Evidencia científica de Chile, en el año 2016, a través de grupos focales de madres de niños, niñas y adolescentes de diferentes niveles socioeconómicos indicaron que: los mensajes de advertencia ayudan a informar al consumidor, los mensajes de advertencia influyen en la compra (mayormente dado por niños), cambios en normas sociales, buena aceptación del EFAN en adolescentes y madres de preescolares, mejoró la clasificación nutricional de las bebidas consideradas “saludables”, disminuyó la compra de bebibles “altos en...” en un 24% en hogares chilenos.