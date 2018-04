Piden 'ley deportiva' para sacar a futbolistas de las garras de la delincuencia

Relacionados Futbolistas vinculados a secuestro tenían futuro en la LPF

Solís manifestó que da un poco de tristeza por el trabajo que vienen realizando desde hace muchos años.

“Reprochamos estas acciones, somos respetuosos de las investigaciones”, aseveró, luego que jóvenes jugadores panameños son investigados por estar presuntamente vinculados con hechos delictivos.

Solís señaló que 60% de los futbolistas viven en riesgo social, la mayoría no tiene educación, vienen de familias desintegradas, muchas veces son cabezas de familia y están expuestos a su entorno.

“A veces no llegan a cumplir todas las expectativas que tienen, se frustran y se ven estos casos”, aseveró.

A juicio de este futbolista, se tiene que legislar y crear una “ley deportiva” para que se reconozca al futbolista como trabajador, donde se le brinden incentivos fiscales a las empresas privadas para que sea un atractivo patrocinar a los clubes.

"Nosotros no somos sujetos de crédito. Yo jugué 14 años de mi vida y nunca coticé. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a la universidad y de graduarme porque mis padres me apoyaron, pero estos jóvenes no tienen esa posibilidad”, cuestionó.

Finalmente, Solís espera que los Gobiernos puedan apoyar más el deporte para sacar a los jóvenes de las situaciones tan complejas que viven en sus barrios y tengan otras posibilidades de surgir y contribuir con el país.