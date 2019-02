Gabinete designa a dos ministros y un embajador para la junta directiva del Canal

Relacionados ACP se prepara para escoger próximo administrador de la vía interoceánica

De Saint Malo actualmente ocupa el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores y es vicepresidenta de la República, mientras que Jorge González está al frente del Ministerio de la Presidencia y es cercano colaborador del mandatario.

Emanuel González-Revilla, un destacado empresario panameño es actualmente embajador de Panamá en los Estados Unidos.

Dentro de sus ejecutorias profesionales, González-Revilla, ha sido presidente y cofundador de Panama Power Holding, Ltd, una empresa de energías renovables, y se encuentra de licencia como miembro de la junta directiva de Banco General, S.A.; Cable Onda, S.A.; Medcom Holdings, Inc., una compañía de medios y MHC Holdings, Inc.

Jorge González, ha ocupado diversos cargos en la administración Varela, desde viceministro de Vivienda hasta Secretario de Metas. Según un comunicado de la Presidencia, González es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde obtuvo el título de Licenciatura en Ingeniería Civil.

Mientras que Saint Malo es Licenciada en Relaciones Internacionales de Saint Joseph´s University con Maestría en Administración de Negocios de Nova SouthEastern University.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría, desarrollo e implementación de políticas públicas en América Latina, según la nota de prensa.

Estos tres nombramientos serán enviados en los próximos días a la Asamblea Nacional para su proceso de ratificación.