Garantizan que los hoteles serán seguros para los clientes

Por lo menos, en la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) aseguran que están listos para que estos sitios de acogida reciban a turistas y visitantes desde el próximo 12 de octubre.

Aunque no todos colaboraron con el Ministerio de Salud haciendo las veces de hotel hospital para pacientes con Covid-19, igual se siguen todas las normas de bioseguridad, y dicen que no de ahora, si no de antes de la pandemia.

Armando Rodríguez, presidente de la Apatel dice que están “implementando todos los protocolos de bioseguridad que vienen a reforzar los protocolos que ya venimos utilizando anteriormente, que viene siendo parte de las exigencias que pide el código sanitario panameño”.

El ministro de Turismo Iván Eskildsen explica que algunas empresas son cautelosas, y que según una encuesta de la asociación de hoteleros en el país, por ahora sólo el 36% de los agremiados abrirá el 12 de octubre, porque piensan que la reactivación del sector será lenta o por la responsabilidad de salud que conlleva.

“Se han desarrollado los lineamientos de bioseguridad que deben implementar las diferentes empresas turísticas, y por otra parte, además del sello Panamá Saludable, que lograrían las empresas luego de aplicar estos lineamientos, hemos logrado con una entidad internacional un sello “Safe Travel” que es para que las empresas que tengan sello Panamá Saludable, también tengan este sello internacional de reconocimiento”, explicó el ministro de Turismo.

En cuanto a los hoteles hospital que todavía siguen a disposición del Ministerio de Salud dando apoyo a personas con coronavirus, según Apatel, cuando se produzca el fin de la pandemia, el Minsa los entregará totalmente desinfectados.