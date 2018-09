Gerente de Tocumen S.A. niega ‘compromisos y conflicto de intereses con Odebrecht’

Las declaraciones de Ramírez se dan tras ser cuestionado sobre sus vínculos con esta empresa constructora que se encuentra envuelta en escándalos de corrupción y donde el actual gerente de Tocumen reconoció haber prestado servicios profesionales.

“Yo tengo 37 años de profesión, en estos años he dado servicio a muchas empresas dentro de Panamá y fuera de Panamá y todos esos clientes, que son más de 150 clientes en ningún momento se han convertido en socios míos. Yo no soy socio de Odebrecht, ni de ninguna de las empresas a las que le he dado servicio”, aseveró.

Según Ramírez, su trabajo ha sido como cualquier profesional y más que él directamente con las empresas, está basada en la labor de una empresa familiar que poseen de ingeniería estructural. “Realmente los comentarios y las circunstancias en las que se han dado yo las entiendo, pero en ningún momento me he sentido preocupado, porque yo sé mis valores y tengo que operar de acuerdo a mi ética”.

“Yo no tengo ningún compromiso con esa empresa ni con otra (…). Yo como individuo nunca me he sentido que he tenido un conflicto de interés con Odebrecht. Yo entiendo el grado de incertidumbre, contaminación, todo el ambiente tóxico que hay en Panamá con razón, pero nosotros tenemos que actuar con certeza cuando estamos seguros que lo que hacemos es correctamente”, enfatizó el gerente de Tocumen S.A.

Ramírez, quien también integra la Comisión Evaluadora de importantes proyectos como la Línea 2 del Metro de Panamá, aseguró que están al pendiente de cada detalle del contrato sostenido con Odebrecht, para que se dé su fiel cumplimiento, y expresó, que de darse una nueva contratación y estar en sus manos la decisión, “no tomaría en cuenta a Odebrecht, no porque no tenga la seguridad de si hará las cosas correcta o incorrectamente, sino porque el país necesita curarse de toda esta situación y la presencia de Odebrecht ha sido un tema de mucho debate”.

“Mi contribución a este país ha sido técnico, y en las designaciones que me ha dado el presidente ha sido Ad honorem, precisamente para protegerme y no ser cuestionado, y es difícil luchar contra esto”, puntualizó.