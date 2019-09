Uber aspira alcanzar 'un marco jurídico innovador' para seguir prestando el servicio

Luego de ser prohijado el proyecto de ley que modifica el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017, que busca regular el servicio de transporte a través de plataformas digitales, el gerente general de Uber, Gabriel Gutiérrez dijo que no se oponen al marco jurídico, pero esperan que sea innovador y busque el bien común y no intereses específicos.