Gobernación de Darién anuncia instalación de hospital modular en Metetí

La noticia salió a la luz por unas fotos publicadas en el portal de Facebook de la Gobernación darienita. El centro se utilizaría, sobre todo, para atender a migrantes varados en la frontera con Colombia, afectados por el coronavirus.

“ A mí como alcalde no se me ha notificado nada de eso. Me dijeron que trasladarían a los migrantes a ese lugar con carpas como albergue temporal, no como un hospital modular”, dijo Janelle González, alcaldesa de Pinogana, distrito al que pertenece Metetí.

"Esto de buscar un lugar para hospital modular para ellos no está nada claro”, agregó el obispo de Darién, monseñor Pedro Hernández.

Lo curioso, y que ha despertado indignación en algunas personas en Darién, es que el hospital temporal anunciado estará justo al lado de una megaestructura de salud que desde hace años construye el Estado. La obra, licitada hace 10 años por 48 millones de dólares, está paralizada. IBT, la empresa que se la ganó, ha estado envuelta en escándalos de corrupción con estos proyectos.

La propia publicación de Facebook recoge esa indignación. Algunas personas cuestionan por qué no se le ha dado celeridad a las obras del hospital que pudo haber servido para atender la pandemia. Darién no tiene este tipo de infraestructura.

“ Si en vez de continuar con esos hospitales modulares que ya se sabe la calidad que tienen no invierten en el hospital que tienen a medio palo y que se habilite cierta área, así quedara esa inversión en el mismo, y no pagar otro dinero del pueblo después desarmando el modular”, planteó el cibernauta Rodrigo González.

Desde la cuenta de la gobernación se respondió que “ el litigio legal nos impide que la empresa avance, apena se solucione los temas, se retomaran nuevamente los trabajos”.

Pero la alcaldesa de sostiene. En diciembre el Gobierno dio un año de plazo a la constructora para terminar, pero no se ven avances. “ Lo que vayan a gastar en un modular pudieran habilitarse lo que tenemos inconcluso, ya nos quedaría. Tenemos que pensar en el después”, insistió González.

En Darién denuncian que, además, hay un Minsa-Capsi detenido al 95%.

El Minsa dijo que el hospital será donado por Canadá. En mayo, el gobierno de ese país anunció un apoyo de 300 mil dólares para dos hospitales modulares y dos programas sociales. Se requerirá inversión para poner el centro médico modular a andar.

Las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas por los mecanismos de compra que se utilizan. Temen que se repitan escenarios como el del polémico hospital modular de Albrook.

“ En las referencias que tenemos que el que se construyó ni cumple con los requerimientos de seguridad ni tienen los precios correctos. Hay muchas preguntas por resolver pocas personas dando la cara”, aseguró Annette Planells, del Movimiento de Independientes.

Hasta este martes, sólo en Metetí, donde se pretende instalar el hospital modular, hay 127 casos de COVID-19. Esta semana se impuso un cerco sanitario en los pueblos de Yaviza y Agua Fría.