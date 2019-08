Reacciones por atraso en construcción del Cuarto Puente sobre el Canal

Relacionados Cuestionan a empresa china responsable del cuarto puente sobre el Canal por historial de irregularidades

El Cuarto Puente sobre el Canal debía entrar en su primera fase de construcción, pero para sorpresa de los miles de residentes al oeste de Panamá, la obra ha quedado en suspenso por un atraso de 4 meses en la etapa de diseño, por lo que el fondo de $39 millones que serían parte del inicio de ejecución de la obra fueron trasladados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

“El procurador de la Administración dio un concepto no favorable a la emisión de bonos para el financiamiento del tramo del Cuarto Puente. El concepto del contralor es que no se puede entregar en concesión un activo que todavía no existe”, explicó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresas chinas Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, ganó la licitación para el diseño y construcción de la obra.

El 4 de diciembre de 2018 se entregó la orden de proceder para el inicio de los trabajos de diseño del puente.

El 2 de mayo de este año, el expresidente Juan Carlos Varela dio la primera palada para iniciar la etapa de construcción de esta megaobra, cuya inversión se estima en $1,420 millones.

“Esos proyectos de inversiones que tienen un 1%,2%, 3% de ejecución, se pueden aguantar por el momento. Cuando ya estemos en condiciones avanzamos con el proyecto”, aseguró el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

“Todo tiene que ir en balance. Agro y construcción. Si nos devastaron muchas áreas de Arraiján, entonces que hagan las cosas”, declaró el comerciante, Rogelio Calderón.

“La construcción del puente es muy importante para el sector ya que ha crecido en gran cantidad”, apuntó el transportista, Rubén Vega.

Esta obra, que debería estar terminada en 54 meses, complementaría la ampliación a 8 carriles del tramo del Puente de las Américas - Arraiján, el "Corredor de Playas"; así como la ampliación de la Avenida Omar Torrijos.