Gobierno PRD iniciaría gestión con altas expectativas de la población, según analista

Relacionados Designan como Secretario de Comunicación del Estado a Oscar Ramos Jirón

Dijo que no era del todo bueno que todos los ministros fueran tecnócratas porque solo se basan en el librito y no están tan pendientes del comportamiento político y si son políticos entonces se la pasarían pendientes de las próximas elecciones y no de la ejecución de los temas importantes.

Asegura que en la población hay una alta expectativa de cómo se vayan a dar las cosas en el nuevo Gobierno, pero sostiene que se debe entender que la capacidad de ejecución no siempre es tan alta.

Se refirió a la declinación de Samuel Lewis para el cargo de ministro para Asuntos del Canal, hecho que a su juicio no es tan grave porque no había tomado posesión y pondera la capacidad de reacción que hubo para la designación de otra persona.

En cuanto a Aristides Royo, siente que será un ministro y no un secretario, que fue presidente de la República, negociador de los tratados del Canal de Panamá y se atreverá a decir las cosas cuando se deben hacer de manera distinta.

Directiva de la Asamblea Nacional

Cabrera expresa que, con la mayoría en el Legislativo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene la oportunidad de mandar señales claras de qué es lo que quiere como partido, incluso al margen del presidente electo Cortizo.

Serán dos oportunidades que tendrá el colectivo, señala el analista, la primera con la elección del presidente de la AN y la segunda se dará antes del mes de octubre con la designación del nuevo Contralor General de la República.

De allí, lo que la ciudadanía quiere saber es si la fiesta de los contratos y las planillas va a parar o va a continuar.

La clave del nuevo gobierno, según Cabrera será la comunicación y la transparencia.