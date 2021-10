Panamá solicita diálogo con ICIJ para evitar manchar el nombre del país

“El propósito de esta comunicación es iniciar un diálogo con el ICIJ sobre la investigación y cualquier publicación posterior, así como para proporcionar hechos críticos con respecto a la esfuerzos del Gobierno de Panamá en los últimos años”, indica la carta enviada al Consorcio de Periodistas.

Los Pandora Papers consisten en filtración masivas de registros financieros que ha expuesto a miles de empresas secretas utilizadas por la élite mundial para mover dinero a paraísos fiscales extraterritoriales, según explica el Toronto The Star.

La comunicación, de acuerdo con la carta enviada, señala que " no debe interpretarse interpretarse ni entenderse como una manera de intentar evitar que el ICIJ investigue y publique artículos sobre temas importantes del día".

Sin embargo, se aclaró la nota enviada al ICIJ que actuará para que no se difame y se ocasione gran daño al país como lo ocurrido con la publicación “Los papeles de Panamá” o “Panamá Papers”.

“Panamá, y las corporaciones panameñas, solo representan el 0.27% del sociedades offshore registradas en todo el mundo. No obstante, Panamá se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore y lavado de dinero como resultado de la marca difamatoria del ICIJ esfuerzo. Además, Panamá no es el principal destino para la estructuración fiscal o los paraísos fiscales, como claramente declarado por múltiples publicaciones, incluida Tax Justice Network”, advierte la misiva.

De hecho, aclaran, menos del 0,37% de las transferencias internacionales que se originan en Panamá van a jurisdicciones de alto riesgo. No obstante, como resultado del uso por parte del ICIJ del término "Papeles de Panamá", los medios globales inmediatamente comenzaron a asociar a Panamá con los paraísos fiscales.

La carta enviada indica que, desde 2015, el Gobierno de Panamá ha hecho que la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso.

