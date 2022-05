Para el próximo martes el Gobierno Nacional se comprometió a presentar una nueva contrapropuesta con respecto a la solicitud de congelar los precios del combustible en la mesa de diálogo extraordinario, en la que participa junto al sector transporte.

Durante la reunión de este miércoles el sector transporte solicitó que los conductores del servicio especial de turismo sean incluidos en los beneficios que están tratando de conseguir en las negociaciones.

Carlos Ordóñez, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), indicó que para los colegiales la tarifa que ofrecen por su servicio no está regulada. "El tema de los colegiales es un contrato privado que tienen entre las partes y no está reglamentado por la ATTT, por lo tanto es el motivo de que los colegiales no entran en el beneficio", indicó Ordóñez.

Este miércoles el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, aprobó una resolución que busca mitigar los efectos del alza del precio del combustible, para beneficio de los usuarios del transporte público, colectivo y selectivo en el país.