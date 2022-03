Las pruebas de Covid-19, Celltrion Dia Trust Covid-19 Ag Rapid Test, Acon Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test y Estandar Q Covid-19 Ag Home Test, con advertencia de seguridad por la Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés), no tienen registro sanitario por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas, por lo tanto no se utilizan en el país aclaró el Ministerio de Salud.