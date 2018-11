Gremios médicos preocupados por externalización de servicios en la CSS

Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional dijo en Noticias AM, que el artículo que habla sobre las externalizaciones “es uno de los más álgidos” y deja abierta una puerta que los gremios siempre han combatido.

“Fundamentados en la ley 51, en el artículo 70, donde hubo una prohibición de las externalizaciones, nosotros vemos en el trabajo que se hizo en la reglamentación que allí se amplía mucho más. Lo que es una excepción se quiere convertir en una regla”, recalcó.

Se trata de un modelo que permite al asegurado atenderse en clínicas y hospitales privados, y después, la CSS paga por esos gastos.

Por su parte, Moreno explicó que según el artículo 70, existiendo las condiciones en las cuales no se pueda dar el servicio dentro de la institución se externalizará, sin embargo, la entidad inmediatamente debe tomar medidas para que sea repuesto o devuelto a la CSS.

“Lo que vemos nosotros es que cada vez hay más externalización y con esto decimos que no se está llevando a cabo lo que el artículo dice. Se está tomando la vía más fácil, cuando no haya, pero no vemos que se hace el trabajo de que sean devueltos a la CSS, sino que se amplían las externalizaciones”, sostuvo.

Ha dicho que ese modelo no es conveniente porque la entidad tiene una ley que deja claro que se debe ofrecer el servicio en la CSS.

Para Moreno, la institución está en una situación caótica y no se pueden quedar mirando y ver como cae.

Por su parte, Edy Cabrera, de la Comisión Nacional de la Salud, manifestó que la norma es de 2005 y necesita que se actualice, porque “no mejora en nada la prestación del servicio”.

Reiteró que se debe fortalecer a la CSS.

“La Caja de Seguro Social es un zombie, es un muerto que está aún caminando. Entonces debemos fortalecerlo y no matarlo”, indicó.

Moreno dijo es una tarea de todos y hay que trabajar para exigir a las autoridades administrativas de la CSS una rendición de cuentas.

Insiste Moreno en que es necesario “cerrar esa puerta, porque queda a la interpretación de quiénes van a ser externalizados y quiénes no”.

Mientras, han dicho que si todos van a servicios externalizados la CSS va a quebrar.

Cabrera culpó a la Junta Directiva de la CSS y dijo que no saben para dónde va la entidad. "Seguimos con un modelo de hace 50 años".

Han dicho que es necesario que se planifique a largo plazo y se conozca la información.