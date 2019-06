La sentencia fue dictada el pasado 3 de enero por el juez Enrique Pérez, en la que condenó a Garúz y Pérez por delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, pero los abogados defensores de Garúz y Pérez presentaron una apelación, buscando anular la sentencia condenatoria.

La decisión no está en firme, es decir, que no es oficial hasta que el Segundo Tribunal resuelva la apelación. El tribunal no tiene un plazo de tiempo definido para resolver la apelación.

Garúz y Pérez están libres con medidas cautelares de impedimento de salida del país, por lo que pueden circular libremente por el territorio nacional sin ninguna restricción.

Según el fallo del juez, tanto Pérez como Garúz brindaron una cooperación “por la cual los actos delictivos, objeto de la presente investigación penal, no hubiesen podido llevarse a cabo”.

Agrega que por lo tanto se ha probado la participación directa y dolosa de los señores imputados.