Carlos Barsallo, miembro de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, calificó de 'injusta' la Ley de Descentralización que permite licencias con sueldo y el otorgamiento de gastos de movilidad que guarda discreción para alcaldes y representantes.

Estas disposiciones nacen en la norma que, aunque se ha intentado reformar no existe voluntad política para hacer, aunque existen otras iniciativas como la vía judicial, pero es algo que no se resuelve rápido, y las investigaciones que realiza el Procurador de la Administración.

“Tenemos distintas formas de enfocarlo y todo nos lleva al problema inicial, que es una ley deficiente o por lo menos una ley que se abusa de ella y las leyes no están hechas para su abuso y nos genera este problema. Nos vamos a estar enredando si queremos cortar las ramas y no vamos a la raíz del problema que es la Ley”, expresó.

Barsallo resaltó que esta es una cascada de clientelismo alimentando prebendas y favores, compartiéndose los fondos que son escasos, ya que el país aparte de los impuestos, vive de deuda.

Destacó que si no se tiene un buen gobierno donde se tenga controles, lo que sucede son este tipo de cosas que tienen que ver con las discreciones, malos manejos, creando insatisfacción por el uso en gastos que no son de inversión y para producir más renta que hacen que las comunidades no salgan de sus problemas.

En cuanto a la posición de la Contraloría General de la República, Barsallo dijo que la Ley es la excusa perfecta para permitirlo, por lo que es necesario reformarla. Además, indicó que hace falta presión por parte de la ciudadanía a sus gobernantes para que rindan cuentas, de lo contrario seguirá pasando lo mismo.