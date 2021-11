El abogado Rodrigo Noriega reaccionó al fallo que absuelve al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso ‘Pinchazos’.

Empezó diciendo que se comprobó que hubo pinchazos, pero nadie es culpable de ellos, tratando de entender las actuaciones de la justicia, no solo en este caso, sino en los últimos 10 años en materia de casos de alto perfil.

Para Noriega, la impunidad que hay en el país traerá serías consecuencias como una crisis de gobernabilidad en los próximos dos años y medio, además del costo económico, porque podríamos ingresar a otras listas, y los inversionistas extranjeros no querrán venir a un país donde hay corrupción, impunidad y mala fama.

“Todo conspira contra Panamá por culpa de los mismos panameños. Siento que hay un derrotismo con justa razón, hay una sensación de indefensión, de frustración, tristeza y enojo, pero la reacción luego es: ‘yo no sé qué va a hacer EEUU’, pero EEUU tiene sus propios problemas, la pregunta es ¿Qué vamos a hacer los panameños?”, manifestó.

Explicó que, aunque se habla de recursos extraordinarios, ya se sabe qué es lo que va a pasar, por lo que para él este caso ya terminó, asegurando que el sistema judicial es muy capaz de juzgar a una persona por vender huevos de tortuga, cazar una iguana o vender películas en el semáforo, pero no hay que pedirle más.

Noriega lamentó y calificó como un "espectáculo degradante" que nuevamente la justicia de EEUU es la que tendrá que hacer lo que Panamá no se ha atrevido a hacer, señalando que la historia se repite en espiral.

“No hay derecho a esto que nos ha hecho el órgano de justicia, a lo que nos ha hecho la clase política. Es terrible, otra década más perdida. Vamos a perder 20 años en un siglo que debió ser el siglo de Panamá. Otra década más de conflictos políticos, inestabilidad, de cero transparencias, eso es injusto con este país”, aseveró.

Continuó diciendo “estamos más cerca de Haití que de Singapur, no se engañen por los rascacielos”.

Consideró que la justicia panameña está estrangulada por la falta de recurso humano capacitado, por falta de recursos financieros y recursos técnicos.

Detalló que uno de los razonamientos jurídicos más importantes es que por los mismos hechos por los que se le juzgó a Martinelli, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están condenados y con menos pruebas, calificando de ridículo que el análisis jurídico sea distinto.

Sobre los otros casos que tiene pendiente Ricardo Martinelli ante la justicia, Noriega señaló que hay que reconocer que hay un estado fallido y la justicia panameña no funciona y que ese arreglo de las élites de "tu no me investigas y yo no te investigo" funcionó post invasión, pero se ha convertido en una causa de subdesarrollo y la principal amenaza de la democracia panameña.

Aunque el abogado dijo no querer ser pesimista ante el futuro que le depara a Panamá, auguró que las próximas elecciones serán un retorno a los años 50 y 60 donde habrá toda clase de movida, y el país estará de sobre salto en sobre salto.

Destacó la importancia de que haya jueces especializados mejor formados y que haya una verdadera carrera judicial, lamentando que en el 2016 de a dedo se designaron a más de 950 funcionarios judiciales en el Sistema Penal Acusatorio, y son ellos quienes decidieron en el caso ‘El Gallero’, y que soltaron a alias ‘Marshall’.