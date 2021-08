Pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la imputación al expresidente Ricardo Martinelli, la defensa insiste en este recurso y actualmente hay un proyecto de fallo en manos del magistrado Cecilio Cedalise que podría tumbar el caso si se llegase a determinar que hay una supuesta violación del proceso.

El exmagistrado Harry Díaz, exfiscal de la causa en el caso ‘Pinchazos’ cuando estuvo en la CSJ, fue enfático en decir que “ hay magistrados que tratan de ayudar a como dé lugar a Ricardo Martinelli y a otros diputados en los procesos especiales, esa es la realidad está: Ayú, Cedalise, Fábrega, Russo. Así que ante esta realidad ellos insisten en que falta la imputación”.

Vea también: De Obaldía sobre caso 'Pinchazos': 'Sociedad necesita recobrar la confianza frente a la continua impunidad'

Díaz explica que, según el Código Procesal Penal, imputada es la persona a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantías formalizada la acusación penal en su contra pasa a denominarse acusada, o sea que involucra al Ministerio Público.

Sin embargo, los casos especiales no son ante el Ministerio Público, sino ante la Asamblea Nacional o ante la CSJ, y en esos casos no existe algo como una ‘audiencia de imputación’, por lo que, en su opinión, insistir en este tema es “ganas de dilatar y perjudicar la administración de justicia”.

“ Desde la creación del Código Procesal Penal en el 2008 nunca ha existido tal procedimiento, qué sucedió, que los diputados en el 2010-2011, señalaron que los términos de investigación eran demasiado amplios y ellos no quería ‘una espada de Damocles encima de sus cabezas porque ellos buscaban reelegirse y eso sería un factor en contra que utilizarían sus contendores’ y a raíz de eso crearon la ley blindaje en 2012”, expresó.

Dicho esto, Díaz señala que en el Ministerio Público tenía más de un año investigando el caso ‘Pinchazos’ hasta que llegan a la conclusión de que se involucra a un diputado del Parlacen, que era Martinelli, y lo pasan a la Corte.

Vea también: Víctima de 'pinchazo' espera que expresidente Martinelli 'enfrente el juicio y demuestre su inocencia'

Agrega que este proceso fue admitido por 9 miembros de la Corte, destacando que el artículo 488 número 4 incluye como requisito de admisión en los procesos contra diputados prueba idónea, que no se pide en procesos ordinarios. O sea, que cuando se presenta esta prueba y se admite el proceso este señor está imputado.

“ En qué proceso ordinario se pide una prueba idónea para iniciar, en ninguno. Entonces aquí tienen estos privilegiados un proceso especial que no debería existir porque todos deberíamos estar bajo la misma cuerda el proceso ordinario, se señala con claridad hecho punible e imputado”, manifestó el exmagistrado.

Continuó leyendo el artículo 489 que señala que el magistrado fiscal realizará las averiguaciones que conduzcan al esclarecimiento del hecho imputado, “¿quieren más claridad de este tenor literal?, una vez admitido le toca al magistrado fiscal hacer las averiguaciones sobre el hecho imputado, está clarito en la ley”. Seguidamente dijo que el artículo 491-A señala que tiene dos meses para presentar la acusación una vez haya sido iniciado el proceso de investigación, asegurando que fue lo que se hizo.

“La necedad de seguir inventando que hace falta audiencia de imputación, es, lo digo y lo vuelvo a repetir, los magistrados que están detrás de esto, esto denota corrupción por parte de estos magistrados”, aseveró.

Afirmó que esto no es un tema de interpretación, sino que sencillamente hay magistrados que siempre han tratado de ayudar Martinelli y otros diputados, resaltando que existe un pacto de no agresión entre magistrados y diputados y simplemente se la pasan archivando expedientes.

Vea también: Se retoma juicio de Martinelli por el caso 'pinchazos'

Para Díaz, la función de los abogados no es defender a sus clientes a toda costa, sino que su obligación es velar porque se respete el debido proceso, no sacar a una persona culpable como si fuera inocente. Pero hay abogados que son mercenarios que no cumplen la función legal que tienen de ser coadyuvantes de la administración de justicia, sino que van a sacar a sus clientes a toda costa a sabiendas de que son culpables.

Trajo a colación el caso del diputado Arquesio Arias, que fue el primero establecido 5-4, o sea, 5 lo condenaron, 4 lo absolvieron y nadie entiende como quedó libre, asegurando que el primer caso que iba a quedar 5-4 era el de Martinelli y los abogados no supieron preverlo y salieron a buscar la justicia ordinaria.

Reconoció que en el caso del diputado Arias se hizo audiencia de imputación buscando un criterio de unidad entre los diputados, porque había un grupo que insistía en la audiencia, sin embargo, estaban claros que no se necesita.

Contó que antes del fallo Ruso solicitó un receso y junto a De León, Cedalise se reunieron con Ayú Prado que estaba impedido para la causa, y lo que serían 10 minutos se convirtió en una hora, al regresar De León cambió de opinión y el fallo ya no estaba 7-2, sino 6-3, mientras que Ruso tenía un salvamento de voto y quedó 5-4. “Todo lo hicieron en el despacho de Ayú Prado”.

Vea también: Si el caso 'Pinchazos' se anula no habría 'retorno a la confianza en el Órgano Judicial'

“ Lamentablemente esto ha sido un manejo y un rejuego por parte de los magistrados para este tema de la imputación. Es evidente y una vez que esto se admitió, la postura de la Corte, salió corriendo Fábrega y Ayú a archivar expedientes en base al 275 del Código Procesal Penal a Ricardo Martinelli y de forma ilícita, porque si ya la mayoría de la Corte había establecido que había imputación con la admisión de los procesos contra los diputados, tú no puedes invocar el artículo 275 porque ya está invocado y archivaron por derecho propio la causa contra Martinelli”, destacó.

Díaz resaltó que ningún fiscal puede desconocer que hubo víctimas en el caso ‘Pinchazos’, por lo que hay que establecer las responsabilidades, asegurando que los elementos sobran para demostrar la culpabilidad de Martinelli en todos los pinchazos.

Para Díaz, con todos los cambios a las leyes que se hicieron durante la administración de Ricardo Martinelli sobre delitos de esta índole, y la prescripción de la causa penal fueron premeditadas.

Destacó que el magistrado Cedalise es arrogante, prepotente y grosero, que “ parece que es feliz siendo el perro guardián de Ayú Prado”.

Concluyó diciendo “ que hay un lado oscuro de esos cuatro magistrados Ayú, Cedalise, Fábrega y Ruso de no hacer exactamente lo que la ley dice sino lo que le favorece a personas como Ricardo Martinelli”. Prosiguió diciendo que ante la negativa de hacer una imputación de cargos se gastaron más de 10 mil dólares enviando a tres funcionarios a Estados Unidos a entregar una nota que ponía en conocimiento a Martinelli de que estaban solicitando imputación de cargos que había sido negada, sin ninguna facultad legal de hacer eso.

Agregó que el fallo que declara 'no culpable' fue una barrabasada, señalando que este tipo de fallos es solo para jurados de consciencia, y la obligación de los jueces es declarar la condena o la inocencia de la persona.